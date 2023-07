Ringo Style: la particular forma de tocar la batería que pasó a la historia

Archivado en: • •

El 16 de enero, se celebra el día internacional de The Beatles, una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos. Estos británicos llegaron a los corazones de millones de personas que los admiran y homenajean día a día. Lograron cambiar la historia de la música con su talento y sus formas de tocar la música, convirtiéndose la inspiración de otros grandes músicos en la historia.

Cada uno de sus integrantes, ha sido un hito en cada uno de los campos que ocupaban. Uno de ellos es el sonriente Ringo Starr, baterista de la banda que llegó a reemplazar a George Harrison. Este artista que ha demostrado su gran talento, además de dejar un legado como percusionista de The Beatles, también transformó la forma de entender y tocar la batería.

Lea también: ¿Quién fue el verdadero culpable del fin de The Beatles?

Los primeros toques

El 7 de julio de 1940 nació Ringo Starr, en Dingle, Liverpool. La mayor parte de su infancia la pasó en un hospital. A sus 6 años, sufrió de apendicitis, lo que lo dejo internado por cerca de un año. A los trece, tuvo pleuresía y más tarde sufrió de tuberculosis. Su larga hospitalización lo obligó a formarse con las clases que daban en la clínica, entre las que estaban matemáticas, inglés y algunas actividades recreativas, como la música.

Mientras estuvo internado, descubrió que tenía un gusto por la percusión. A pesar de la precariedad del hospital, el pequeño Ringo tocaba sobre los casilleros del pasillo y, con cojines, armaba su propio instrumento. Después de su salida del hospital, su familia le regaló la primera batería con la que inició el camino musical que construyó con el viento en contra.

Le puede interesar: Ringo Starr revela cuál es su canción favorita de The Beatles

A pesar de no tener una situación económica favorable, le apostó completamente a la música. Incluso, cuando sus parientes le aconsejaban lo contrario. Su terquedad lo llevo a conocer a ‘The Beatles’ en una gira musical que hizo con banda del momento, Rory Storm & The Hurricanes, en 1960. Desde ese momento, hasta el día de la separación, Ringo se entregó a la banda en la que pudo demostrar todo su talento.

En defensa del talento

En 1983, un comediante británico insinuó en la radio pública de la BBC que Starr no tenía talento como baterista. El británico aseguró que: «Ringo no es el mejor baterista del mundo. Ni siquiera es el mejor baterista de los Beatles”.

El cometario le hizo eco a todos los cuestionamientos que venía recibiendo la banda desde la integración de Ringo al grupo. Aunque esos comentarios nunca fueron contestados o cuestionados por el baterista, sus compañeros y colegas sí salieron a defenderlo en varias ocasiones, pues consideraban que el talento e influencia de este baterista estaba siendo “infravalorado”.

Lea también: Dave Grohl revela cuál es su miembro favorito de The Beatles

George Martin, productor de The Beatles, explicó que la forma de tocar de Ringo era tan precisa que lograba encajar, aportando con su talento, sin dañar la armonía que ya tenía la banda. “Entendía a la perfección el sentimiento que merecía cada canción y siempre nos ayudó a alcanzar el tempo correcto (…) era muy sólido”: explicó Martin.

Durante la inauguración de la entrada de Ringo al Rock and Roll Hall of Fame, Dave Grohl, integrante de Foo Fighters, habló sobre esos cuestionamientos: “¿Cómo definir al mejor baterista del mundo? ¿Es el que es técnicamente impecable? ¿O es alguien que atraviesa la canción con un sentimiento personal y con corazón? Ringo es el rey del sentimiento y del corazón”.

The Ringo Style

Sobre todas las críticas, se encuentran el talento y legado que dejó este británico sonriente en la música, especialmente en la forma de tocar la percusión. Pese a que no tenía estudios, ni tampoco tanta técnica como otros grandes bateristas, Ringo marcó un estilo al tocar que ahora se estudia y admira.

Uno de los aspectos que pasaron a la historia fue su forma de sostener las baquetas. Antes de Ringo, la mayoría de los músicos solían mantener un solo agarre, el ‘tradicional’. Sin embargo, este británico hizo popular el agarre ‘emparejado’ en el rock, que consiste en coger las dos baquetas de igual forma, como si se sostuviera un martillo para dar más fuerza a los golpes.

Además, comenzó la tendencia de colocar la batería en un lugar más elevado en el escenario. En 1964, durante un concierto en Ed Sullivan, Ringo le colocó algo de altura a su percusión, lo que inmediatamente llamó la atención del público y del resto de bateristas que copiaron su estilo.

No obstante, algo que caracterizaba a este artista es que no buscaba ser el centro de atención, lo que fue vital para conseguir un equilibrio perfecto en la banda. En todo el camino que tuvieron con The Beatles, este músico hizo un único solo, pues los detestaba.

Única canción en la que Ringo hizo un solo:



Canciones donde sobresale el Ringo Style

Su interés por siempre servir a la canción, lo convirtió en uno de los mejores bateristas del mundo. Su tempo perfecto y su ritmo intuitivo se sienten en un gran número de canciones de The Beatles que se convirtieron en su legado.

Estas son las mejores 10 canciones en las que este artista demostró su ‘Ringo Style’:

10. ‘You’re Sixteen’.

9. ‘Back Off Boogaloo’.

8. ‘Come Together’.

7. ‘With A Little Help from My Friends’.

6. ‘Don’t Pass Me By’.

5. ‘Without Her’.

4. ‘Never Without You’.

3. ‘Photograph’.

2. ‘It Don’t Come Easy’.

1. ‘Yellow Submarine’.