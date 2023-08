¿Quién iba a cantar originalmente ‘I don’t wanna miss a thing’? ¡Es mujer!

Archivado en: • •

‘I don’t wanna miss a thing’ es una de las canciones más reconocidas, pero a su vez más polémicas de Aerosmith. Si bien, algunos fanáticos la colocan como la mejor del grupo, otros simplemente prefieren no escucharla.

Este sencillo se unió de forma tardía a Nine Lives, un álbum que representó un momento de transición de la banda. Después de los años 70’s y comienzo de los 80’s, tiempo en que el desenfreno por el alcohol y las drogas era popular, la banda decide alejarse de todos los vicios para centrarse plenamente en su carrera profesional.

Esta época fue importante para la música, sobre todo para el rock y el metal. En estos años salieron canciones como Bohemian Rhapsody de Queen (1975), Master of Puppets de Metallica (1980), War Pigs de Black Sabbath (1970) o Bat Out of Hell de Meat Loaf (1976). Por esa combinación del auge de las drogas y la buena música, mucha gente comenzó a decir que era esta mezcla la causa del buen talento.

Joey Kramer, baterista de la banda, se refirió sobre esto en su momento: «existe la creencia entre los músicos de que si no tienen sus drogas y alcohol, entonces perderán su fuego. Sin embargo, rechazamos por completo esa suposición«, dijo el artista.

Aunque ese álbum de Aerosmith fue un gran éxito, pues ganó doble platino en los Estados Unidos y hasta recibió un Grammy, por el sencillo Pink, la banda no había conseguido alcanzar una de sus principales metas: llegar al primer puesto en la lista Billboard Hot.

De balada romántica, al éxito de rock de Aerosmith

Un año después del lanzamiento del álbum, la banda es invitada a participar en Armageddon, una película de Michael Bay y protagonizada por Bruce Willis. La canción que tocarían era ‘I don’t wanna miss a thing’, una composición que no había sido escrita por ellos y tampoco fue imaginada en un principio en sus voces.

La escritora de la canción es Diane Warren, reconocida por ser la reina de la balada romántica en los 90’s. Esta mujer escribió canciones como ‘You Haven’t Seen the Last of Me’, cantada por Cher o ‘I Was Here’ de Beyoncé.

En un principio, Warren se había imaginado esta canción cantada por una mujer, así como sucedió con la mayoría de canciones de amor que habían sido un éxito. «Cuando apareció la oportunidad de escribir una canción sobre el fin del mundo, recordé esta canción que tenía pensada hace rato. Esta letra encajaba perfecto en la película y en su historia de amor«: contó la cantante.

La mujer en la que se pensó para la canción

Siendo una historia tan romántica, nunca se imaginó que un hombre como Steven Tyler fuese el que la interpretaría. De hecho, se dice que Warren se había imaginado originalmente a Celine Dion cantándola. Sin embargo, cuando llegó la propuesta de que fuese Aerosmith la que la cantara, a Warren no solo le causó curiosidad, sino que se emocionó al encontrarse con una versión de otro mundo.

«Es mucho más genial escuchar a alguien como Steven Tyler, esta estrella de rock brusca y dura, simplemente le dio otra dimensión. No creo que hubiera sido el mismo éxito si no fuera por alguien como Steven Tyler interpretando esa canción”: explicó Warren en una entrevista.

A pesar de que se convirtió en un éxito importante para la banda, en un principio ellos mismos sintieron que el estilo de la canción, era muy alejado de su tipo de músico. «Sabía que era un éxito, pero no me gustaba mucho la canción. Era difícil imaginar qué tipo de toque podría poner Aerosmith en él y hacerlo nuestro. Pero solo fue cuestión de tocarla como banda, ahí se volvió nuestra”: señaló Kramer, integrante de la banda.

La historia de amor que inspiró la canción

A pesar de que su mayor éxito provenía de letras de enamoramiento, una curiosidad de esta gran artista estadunidense es que nunca se enamoró. En sus 40 años en la música, nunca experimentó, según ella, las fuertes químicas del amor. Pero entonces, ¿de dónde provenía su inspiración?

Específicamente para la canción que llevó a Aerosmith a pasar al primer puesto de los Billboards, su inspiración fue la pareja de Barbra Streisand y James Brolin, uno de los actores veteranos de Rambo que salió en 2008, quienes hasta ahora comenzaban a salir. El amor que mostró esta pareja durante la entrevista, encantó tanto a la escritora, que decidió tomar una frase de Brolin en la que decía que: «no quería ir a dormir, porque sé que la extrañaré».