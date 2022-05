La razón por la que esta canción de Aerosmith no debería sonar el 6 de mayo

Archivado en: •

El mundo no acabará, por ahora, a manos de un gigantesco asteroide que impacte la tierra y destruya todo lo que hoy conocemos. Así como lo retrató Michael Bay en ‘Armageddon’, la película protagonizada por Bruce Willis en la que funge como héroe y salva a la humanidad de una terrible roca que amenaza con acabarlo todo.

Durante los últimos meses, se ha especulado que un hecho catastrófico como este pueda suceder el próximo 6 de mayo, cuando el asteroide 2009 FJ1 impacte sobre nuestro planeta. Sin embargo, esto está completamente descartado por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) que, a pesar de clasificar este objeto en la lista de “potencialmente peligrosos”, no colisionará la tierra y tampoco tendrá efectos devastadores sobre la misma.

Este asteroide, al parecer tendría apenas 13 metros de diámetro que, según explican expertos en la materia, al entrar en la atmósfera simplemente “nos dejaría una bonita estrella fugaz”.

Es así como quedan desmentidas todas esas voces que propagan fake news o que comparten información sin ningún sustento científico. Y aunque muchas voces quieran generar pánico o una expectativa falsa entre los internautas y personas del común, lo cierto es que el mundo no se acabará este viernes.

I Don’t Want to Miss a Thing es el título de uno de los grandes éxitos de la banda de rock estadounidense, Aerosmith. Esta canción fue lanzada en el año 1998 para la película de ciencia ficción, en la que también se incluyeron temas como «What Kind of Love Are You On», «Come Together» y «Sweet Emotion».

Vale la pena recordar que esta película es protagonizada por Liv Tyler, hija del vocalista de Aerosmith, Steven Tyler.

Esta es la canción de Aerosmith que no debería sonar el próximo viernes 6 de mayo, pues a diferencia de Armageddon, un terrible asteroide no impactará la Tierra.