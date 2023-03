Mia Khalifa recordó su look de cumpleaños, pero sus ‘lolas’ se robaron la atención

Archivado en: •

En la industria de contenido para adultos, Mia Khalifa se coronó como una de las actrices más reconocidas, pues la modelo rompió toda clase de estereotipos al ser la primera mujer de Medio Oriente en protagonizar ardientes escenas porno.

Pese a su éxito y reconocimiento mundial, la modelo libanesa se retiró tras estar escasos tres meses y se dedicó al mundo de las redes sociales y el modelaje. Sin embargo, sus videos nunca pasaron de moda y aún siguen siendo los más vistos en las plataformas y páginas de contenido para adultos.

Le puede interesar: ¿Conejita mala? Mia Khalifa encendió las redes con atrevida sesión fotográfica

La libanesa tomó gran fama en el porno dado que Mia protagonizaba las escenas sexuales con la hijab puesta, el pañuelo con el que muchas mujeres musulmanas se cubre la cabeza. Esto significó una polémica en su país y hasta recibió amenazas de muerte.

Ahora, Mia se retiró por completo de esa industria y está dedicada a su vida como influencer y creadora de contenido en Instagram, pues en dicha red social suma más de 27 millones de seguidores. Y, aunque ya no es una actriz porno, su sensualidad no la ha dejado de lado y sigue deleitando a sus fanáticos con atrevidas postales.

En su cuenta de Twitter, donde también es activa y suma 5 millones de seguidores, la modelo compartió unas fotografías en donde recordó su cumpleaños. Pues, aunque Khalifa cumplió 30 años el pasado 10 de febrero, recientemente la modelo reveló el look que usó ese día.

“Mi vestido de cumpleaños. Les aseguro que se siente tan mágico como se ve, ¡¡Clio tenía facturas pendientes cuando diseñó este!!”, escribió Mia junto a la publicación en la que compartió tres fotos del vestido.

Mire también: ¿Tienen vida propia? Mia Khalifa enseñó lo que hacen sus ‘lolas’ cuando respira profundo

Sin embargo, más allá del lujos y despampanante vestido, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el pronunciado escote que este tenía en la parte de sus senos, pues por el gran tamaño de estos, por poco y se quedan por fuera.

My bday dress 🥹 I assure you it feels just as magical as it looks, Clio had bills due when she designed this one!! https://t.co/x62QJfS42Z pic.twitter.com/SIgnzaae6j

— Mia K. (@miakhalifa) March 17, 2023