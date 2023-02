Metallica se une a la ayuda humanitaria en Turquía y Siria; donarán 250 mil dólares

Archivado en: •

Tras el fuerte terremoto que se registró en Turquía y Siria el pasado 6 de febrero con una magnitud de 7,8, miles de familias perdieron sus casas y también a varios de sus allegados. Hasta la fecha la cifra de víctimas mortales asciende a 40 mil, pero los organismos de rescate presumen que sean muchas más las que murieron bajo los escombros.

La tragedia conmocionó al mundo y desde distintos lugares miles de personas se han solidarizado con la causa y han donado ayudas económicas para aquellos que perdieron la mayoría de sus pertenencias y que permanecen en los refugios dispuestos para su atención.

En el caso de los artistas estos no se han quedado atrás y han mostrado su interés en ayudar, como es el caso de Metallica, la famosa banda de rock ha prometido sumarse a las donaciones y ofreció cerca de 250 mil dólares para los damnificados del terremoto.

«No tenemos palabras para describir la devastación en el sur de Turquía y el norte de Siria. El terremoto de magnitud 7,8 ha reducido a escombros toda la región. El número de muertos sigue aumentando, superando trágicamente las 36.000 vidas perdidas. Dos de las organizaciones socias de @AWMHFoundation, @DirectRelief y @WCKitchen, están sobre el terreno proporcionando ayuda médica y alimentos a las víctimas de este desastre. #AWMH proporciona $125k a cada organización para apoyar sus esfuerzos. Más información en https://www.allwithinmyhands.org/«, escribió la banda a través de su cuenta de Twitter.

We’re at a loss for words to describe the devastation in southern Turkey and northern Syria. The 7.8 magnitude earthquake has reduced the entire region to rubble. The death toll continues to rise, tragically exceeding 36,000 lives lost… (1/3) pic.twitter.com/baxRXFiNUf

