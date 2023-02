Los Auténticos Decadentes regresan a Colombia para celebrar su ADN

Archivado en: •

Una de las bandas más queridas del rock argentino, Los Auténticos Decadentes, hacen un regreso triunfal al país con dos conciertos: Bogotá, el 28 de abril en el Movistar Arena, y Medellín, el 29 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín. Esta vez vienen para celebrar 35 años de carrera con la trilogía Capítulo ADN, Capítulo A que vio la luz en 2021 y Capítulo D que se publicó el año pasado. Cucho, Perro Viejo, Demarco, Nito, El Francés y compañía en dos noches inolvidables. No te queda bien estar fingiendo, no te quedes por fuera de estos shows de rock en español y muestra tu ADN Auténtico en Bogotá y en Medellín.

“Loco”, “La guitarra”, “Un osito de peluche de Taiwán”, “Amor”, “No me importa el dinero” y “Corazón” son himnos latinoamericanos que se han entonado en estadios futboleros, en festivales continentales, en fiestas adolescentes, como dedicatorias de amor y devoción. Sin duda alguna, el poderoso cancionero de Los Auténticos Decadentes hace parte de nuestro adn latinoamericano.

En 2022 los vimos en el Festival Cordillera junto a otras leyendas de nuestras músicas y para este 2023 el turno será, con dos headline shows exclusivos, para Medellín y Bogotá. Casi 35 años después de su debut con el clásico El milagro argentino y con más de diez discos al hombro, los Decadentes refrendarán su amor incondicional por el público colombiano en dos noches imperdibles en un recorrido por lo clásico, lo nuevo, lo eterno y lo más fiestero de su sonido: una combinación única de ska, rock, cumbia y más.

Los Auténticos Decadentes vuelven con su show más grande: en el Movistar Arena de Bogotá, la meca de los conciertos en Colombia, y en su esperadísimo regreso a Medellín. Celebremos el ADN de una agrupación que ha hecho parte de la banda sonora de nuestras vidas. Bailemos los himnos que han construído nuestras vidas, desde el estadio hasta el rincón más preciado de nuestros recuerdos.

Durante el 2022 los conciertos y festivales fueron los grandes protagonistas en Colombia, gracias al apoyo de #ExperienciasAval, la plataforma de entretenimiento de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av Villas) y dale!, se logró llevar adelante más de 40 preventas y facilitarles a miles de colombianos el poder pagar con las tarjetas débito y crédito, y recibir beneficios exclusivos.

El 2023 no será la excepción, por eso los Bancos Aval y dale! anuncian la preventa exclusiva para sus clientes desde el 6 de febrero a las 9:00 a.m. y al público general a partir del 8 de febrero desde las 9:00 a.m. en TuBoleta para Bogotá y EntradasAmarillas.com para Medellín.