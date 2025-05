¿Guns N’ Roses regresa a Colombia en 2025? Filtran posibles fechas de sus conciertos

Colombia podría volver a recibir a la legendaria banda de hard rock Guns N’ Roses. En los últimos días, se encendieron los rumores sobre un posible regreso de la agrupación estadounidense al país, como parte de una extensión de su actual gira mundial “Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour”.

La banda, liderada por Axl Rose, que arrancó su tour el pasado 1 de mayo en Incheon, Corea del Sur, ya está recorriendo varios escenarios del Medio Oriente y Europa. Sin embargo, medios internacionales y comunidades de fans en América Latina especulan que el grupo estaría próximo a incluir nuevas fechas, pero esta vez en territorio latinoamericano, incluyendo una parada en Colombia.

Le puede interesar: El álbum que Axl Rose se negó a grabar para Guns N’ Roses: pocos lo saben

Vale recordar que, la última vez que Guns N’ Roses se presentó en Colombia fue en el 2022 cuando protagonizó dos inolvidables fechas en el estadio El Campín de Bogotá. Desde entonces, la espera de un nuevo encuentro con Axl Rose, Slash y Duff McKagan se ha mantenido viva entre los fanáticos en Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guns N’ Roses (@gunsnroses)

Posibles fechas y ciudades de Guns N’ Roses en Colombia

Los rumores sobre un eventual regreso de Guns N’ Roses a Colombia tomaron fuerza tras una publicación de una imagen por parte de una cuenta brasileña dedicada a la banda, en la que se listan posibles fechas para una gira por América Latina.

Según esta filtración, la banda tendría programado presentarse en Bogotá el 7 de octubre y en Medellín el 11 de octubre de 2025. Los escenarios tentativos serían el Vive Claro y el estadio Atanasio Girardot, respectivamente.

Mire también: ¿Guns N’ Roses dejará a Colombia fuera de su gira? Julio Correal habría revelado la verdad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guns N’ Roses News (@gnrnewsbrasil)

A esta información se suma una revelación del periodista brasileño José Norberto Flesch, reconocido por anticipar giras y conciertos en la región. Flesch aseguró que Guns N’ Roses ya estaría en conversaciones para agendar fechas en Brasil, lo cual refuerza la teoría de un tour latinoamericano que incluiría también a países como Chile, Argentina, Perú y México.

Aunque la banda no ha emitido un comunicado oficial al respecto, el entusiasmo no se ha hecho esperar. Los fanáticos colombianos se mantienen a la expectativa ante lo que podría convertirse en uno de los conciertos más esperados del año.