Critican aparente estado de ebriedad de León Larregui en el Festival Cordillera

El Festival Cordillera 2022, llevado a cabo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, se llevó todos los aplausos y elogios por parte de los asistentes. Cafe Tacvba, Maná, Julieta Venegas, Caifanes, Babasónicos, Molotov, Los Fabulosos Cadillacs y muchos artistas más, engalanaron el escenario capitalino en este encuentro de sonidos latinoamericanos.

Los comentarios en redes sociales destacaron este gran festival y lo consideraron uno de los mejores que se haya organizado en Colombia. Asimismo, resaltaron la gran organización, logística y calidad de los artistas.

No obstante, también hubo algunas críticas y descontentos, particularmente por la presentación de una de las bandas más esperadas: Zoé.

Específicamente los internautas criticaron a su vocalista, el músico mexicano León Larregui. Quien aparentemente y, de acuerdo con testimonios en redes sociales, habría sido el lunar del gran festival por presentarse un poco ‘pasado de copas’.

León Larregui le faltó terriblemente el respeto al público, salió tarde y además BORRACHO, ni siquiera era capaz de vocalizar las canciones y no se escuchaba la voz de él, tocaba adivinar cuál canción era, no cantó Luna ni soñé y además acabó el show antes porque no podía más https://t.co/BKueslFdF0

