Las reacciones de la FCF y el Liverpool tras la liberación del papá de Luis Díaz

Este jueves 9 de noviembre Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, fue liberado luego de estar más de 10 días en cautiverio en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ‘Mane’ Díaz arribó en un helicóptero con aparente buen estado de salud.

Una delegación de la ONU junto a Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, fueron los encargados de recibir a Luis Manuel Díaz tras un acuerdo previo en el que el ELN se había comprometido a liberar al padre del futbolista guajiro.

Las primeras imágenes de Luis Manuel Díaz en libertad le están dando la vuelta el mundo y, por supuesto, hay miles de reacciones por la llegada de la tan anhelada noticia. Uno de las primeras entidades en pronunciarse fue la Federación Colombiana de Fútbol, así como el Liverpool, club en el que milita Luis Díaz.

Tan pronto se conoció la noticia oficial de la liberación de Luis Manuel Díaz, la Federación Colombiana de Fútbol no tardó en reaccionar y emitió un comunicado agradecieron a las autoridades por traer a la libertad al papá del futbolista.

“La Federación Colombiana de Fútbol agradece al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luís Manuel Díaz, padre de nuestro jugador Luís Díaz”, se lee al comienzo del comunicado.

Asimismo, enviaron un mensaje de reflexión haciendo un llamado a la paz y recalcando la importancia que tiene el fútbol para la sociedad.

“El fútbol como disciplina deportiva simboliza el talento, la dedicación, el trabajo en equipo y los valores intrínsecos del ser humano. En Colombia debe continuar siendo un referente de entretenimiento, sana competencia, unión y alegría”, dice el comunicado.

Por su parte, el Liverpool, club en donde milita Luis Díaz y donde ha recibido constante apoyo desde el secuestro de su padre, también reaccionó en redes sociales con un corto, pero profundo mensaje.

“Estamos encantados con la noticia del regreso sano y salvo del padre de Luis Díaz y agradecemos a todos los involucrados en asegurar su liberación”, se lee en la publicación del Liverpool.

We are delighted by the news of @LuisFDiaz19‘s father’s safe return and we thank all those involved in securing his release ❤️ https://t.co/oBp8Nw7lh9

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023