Lagrimas de macho: joven bailando en su graduación con foto de su madre conmueve en redes

En las últimas horas, un video en particular está llamando la atención de millones de personas en el mundo, quienes se han sentido conmovidas. Esto debido a que un adolescente decidió rendirle un homenaje a su madre, quien no pudo estar el día de su graduación, debido a que había fallecido días antes, en circunstancias que son desconocidas, de acuerdo con medios internacionales.

La escena del joven bailando en la cancha múltiple de su colegio con un cuadro de su madre ya le está dando la vuelta al planeta entero. En el video compartido por medio de redes sociales también se puede observar como sus demás compañeros se encontraban emparejados con sus familiares e incluso, con sus amigos.

El joven graduado, no pudo contener la emoción y demás sentimientos que lo invadieron en ese momento y derramó una que otra lagrima. Al final del baile, sus compañeros se acercaron al joven y lo rodearon como símbolo de solidaridad por el difícil momento que tuvo que atravesar por la ausencia de su progenitora en uno de los momentos más importantes de su vida.

El graduando que protagonizó tan emotiva escena fue identificado como Cristóbal, quien luego de que su video se hiciera viral salió agradecer por las palabras de apoyo y los comentarios recibidos y aseguró que le causaron total sorpresa. Además, que no esperaba que su video tuviera tal alcance.

“He quedado sorprendido, no estaba enterado de este video. Quiero agradecer a todas las personas por sus comentarios y sus hermosas palabras”, dijo el joven según la publicación de Última Hora Col.

El video fue compartido en redes sociales el pasado 24 de noviembre por la usuaria Carmen Segovia, por medio de TikTok y como era de esperarse, el clip ya supera los 25 millones de reproducciones. Así mismo, esta usuaria también compartió otros momentos de la misma graduación.

Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma china se vieron conmovidos y mostraron palabras de apoyo al joven.

“Aquí estoy llorando por ti, deseando poder darte un abrazo, sé que este mundo es duro, pero te mando mis mejores vibras”, “No puedo ver el video sin que me salgan las lágrimas. Fuerza guerrero tú mamita desde el cielo te dice ‘Estoy orgullosa de ti hijo’”, “Cristóbal, no conozco tu historia, pero me emocioné hasta el alma”, “fuerza Cristóbal, sé lo que se siente perder una madre”, entre varias otras