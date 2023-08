Justo en la infancia: Charles Martinet dejará de ser la voz oficial de Mario Bros

Archivado en: •

La voz que le dio vida a Mario Bros durante 27 años ya no será la misma. Así lo anunció Nintendo en un comunicado en el que reveló que Charles Martinet dejará de ser el intérprete del icónico personaje de uno de los videojuegos más emblemáticos de la compañía.

Es así como el conocido “Its A Me, Mario’, de Super Mario Bros dejará de sonar en las consolas de Nintendo, esto debido a una decisión de la compañía de videojuegos.

Le puede interesar: Modelo rusa hizo atrevido cosplay de la Princesa Peach, de Super Mario Bros

“Charles Martinet ha sido la voz de Mario en los juegos de Nintendo durante mucho tiempo, desde Super Mario 64. Ahora, Charles pasará a desempeñar el nuevo puesto de Mario Ambassador”, se lee al inicio del comunicado de Nintendo.

La triste noticia no llegó solo con ese anuncio, pues Nintendo también aseguro que el actor de voz dejará de interpretar otros personajes de Nintendo como Luigi y Wario. Sin embargo, aclaró que Martinet seguirá representando a Mario Bros en eventos y convenciones.

“Con este cambio, dejará de prestar su voz a personajes en nuestros juegos, pero seguirá viajando por el mundo entero para compartir la alegría de Mario e interactuar con todos nosotros”, añadió Nintendo en el comunicado.

Mire también: Así suena Peaches de Mario Bros si la cantara Metallica, según la Inteligencia Artificial

Este cambio supone el fin de una era, pues por 27 años la voz de Mario Bros se convirtió en una característica inherente al personaje de Nintendo. Además, se convirtió en la inspiración para muchos aficionados que querían imitarlo.

Vale recordar que, en el 2018, Martinet fue incluido en el Libro Guinness de los Récords como la persona que ha interpretado al mismo personaje en un videojuego durante más tiempo.

En cuanto a la nueva voz que le dará vida a Mario Bros, aún no se tiene certeza de quién será. Pues Nintendo solo informó la salida de Charles Martinet, pero no confirmó quien será la persona que llegue a ponerle voz a su personaje más importante.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

We have a message for fans of the Mushroom Kingdom. Please take a look. pic.twitter.com/U1ASicOuTO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 21, 2023