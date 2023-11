Archivado en: •

El pasado jueves se jugó en Colombia la quinta fecha de las eliminatorias del mundial 2026, el estadio Metropolitano se llenó de hinchas que estaban felices de ver a la tricolor nuevamente en el campo de juego, luchando por llevarse tres puntos y así seguir en el camino.

Pero, lo que se llevó la atención de todo el público fue el jugador Luis Díaz, quien volvió al país después de que su padre estuviera secuestrado por el ELN durante más de diez días. El delantero fue titular y su familia lo apoyó desde la tribuna, donde se encontraba su padre, quien en algún momento pensó que no lo volvería a ver.

💛🇨🇴 Luis Díaz’s father reaction after he scored vs Brazil is just wonderful to see. pic.twitter.com/Xl83NUN2kl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023