Joven se las dio de avispado comprando limones y terminó estafado; no hubo limonada

En los últimos días, han sido diversos los casos en donde los compradores que deciden adquirir productos en la calle han terminado tumbados, debido a que algunos de los vendedores aprovechan la informalidad y el afán que se presenta en la calle para aprovecharse de las personas.

Uno de los casos más recientes y que se viralizó en redes sociales fue el de la mujer que compró en Transmilenio una libra de queso y ‘le vieron la cara’, pues finalmente le vendieron una mezcla similar a la maicena, que en definitiva no se parecía al queso que supuestamente había adquirido.

Y es que comprar en la calle se ha convertido en un dolor de cabeza y en un riesgo gigante que muchas personas prefieren evitar, con el fin de no resultar ‘tumbados’. Sin embargo, recientemente se ha hecho viral un caso muy parecido.

Joven resultó tumbado cuando iba a hacer limonada

Precisamente, por medio de TikTok se conoció el caso de un hombre, identificado como Manuel Romero, narró de manera única que compró una malla de limones en la calle, pero para sorpresa suya, cuando llegó a su casa y se disponía a hacerse una limonada, se dio cuenta de que algunos de los ‘limones’ no eran comestibles, pues eran de icopor, pintados de verde.

Justamente, mientras los cortaba, se percató de la situación y decidió registrar el suceso por medio de un video. No obstante, decidió tomar el particular hecho con humor e incluso bromeo sobre lo ocurrido, pues se puede escuchar en dicho video cuando dice “Ahora el robo ya no se hace con billetes, sino con limones. Te voy a encontrar vendedor de carrito” y luego procede a reirse.

Incluso, su acompañante y quien se encarga de grabar el video también se escucha reír a carcajadas y luego comentarle al hombre: “¿Qué es esto, Dios? Nos metieron limón de anime jajaja”.

“El vendedor gasto más para los materiales que si vendiera limones de verdad”, “limón de utilería del chavo del ocho”, “ahora ni en eso se puede confiar” y “muy deshonesto”, son algunos de los comentarios realizados por los internautas en la publicación ante el indignante suceso.

