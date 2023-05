Exmarine estranguló a imitador de Michael Jackson en el metro de Nueva York

Jordan Neely tenía 30 años y era un reconocido imitador de Michael Jackson que hacía presentaciones en el metro de Nueva York. Su pasión por el rey del pop se sentía en cada uno de sus pasos. Así como muchas otras personas se ganaba la vida bailando para los pasajeros, él movía sus pies haciendo los famosos pasos de Jackson, como ‘moonwalk’.

Con los años, Neely perdió los pasos de su rumbo y su mente se convirtió en un laberinto sin salida, una enfermedad mental se apoderó de su cordura, arrastrándolo a las calles. La ropa de Michael Jackson fue reemplazada por prendas sucias y con mal olor. Se convirtió en un habitante de calle, con actitudes erráticas y anormales.

El pasado lunes 1 de mayo, en la tarde, Neely estaba en un tren de la línea F del metro y repentinamente comenzó a comportarse de forma extraña y violenta. Tiraba basura por todo el vagón y gritaba insistentemente, poniendo en peligro a las demás personas que usaban el medio de transporte.

Estas actitudes asustaron a todos los pasajeros y uno se atrevió a hacerle frente a la situación: un joven exmarine de 24 años. Luego de discutir intensamente por varios minutos, cuando el tren estaba en una estación, el exmarine intentó calmar a Neely para evitar agresiones, inmovilizándolo. Según cuentan los testigos, lo hizo de forma suave para no lastimarlo, con la ayuda de otro pasajero.

El imitador se resistió y comenzó a patear fuertemente. Como respuesta, el exmarine y el otro pasajero también hicieron fuerza para seguir inmovilizándolo. El forcejeó duró 2 minutos, porque después Neely dejó de moverse.

Al ver esto, las personas pidieron ayuda médica y Neely fue trasladado a un hospital, donde murió.

NY A homeless-man Jordan Neely,30 was doing what all homeless folks do on NY trains, screaming that he was hungry, had no food, so this the blonde guy and another guy decided to choke him for 15 mins-for no reason, EMS could not revive Neely. pic.twitter.com/vUnGnTqF8w

— #MrTacticalSnowFlake❄ 🇺🇸 Creator 1663 Games (@DexterPorter) May 3, 2023