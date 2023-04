Hombre se atrevió a nadar en un estanque de rinocerontes: “muchas agallas”

Archivado en: •

En redes sociales se viralizó un video que dejó en evidencia las agallas que tuvo un hombre al meterse en un estanque de agua de rinocerontes, el cual pertenecía a un zoológico ubicado en Auckland, Nueva Zelanda.

Ante la mirada curiosa de rinocerontes y antílopes, el hombre se metió al agua y nadó en el estanque sin temor alguno. Sin embargo, su hazaña hizo que fuera detenido por las autoridades del lugar.

Las imágenes del hecho, que se conocieron a través de redes sociales, muestran al hombre flotando en el agua, como si se tratara de una piscina pública. Asimismo, se logra observar al sujeto lavándose la cabeza con total tranquilidad, ignorando el peligro que corría al estar expuesto al ataque de un rinoceronte.

El hecho se conoció por medio de la publicación de una turista del zoológico, quien, al percatarse de lo sucedido, grabó la escena y la publicó en sus historias de Instagram.

“Auckland, eres un lugar extraño. Un hombre acaba se saltar al recinto de los rinocerontes para nadar. Al principio pensé que era un cuidador del zoológico cuando estaba con los rinocerontes”, se lee en la publicación.

Luego, el video fue publicado por otra cuenta de Twitter en donde confirmaron que el hombre fue detenido por las autoridades luego de incumplir las normas del zoológico y de poner en riesgo su vida y la de los animales.

