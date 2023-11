Archivado en: •

La capital del país está lista para recibir la noche de este miércoles a dos de los equipos más grandes del fútbol profesional Colombiano. Nacional y Millonarios se encuentran a las 8:00 p.m. en lo que sería el primer encuentro para dar a conocer al ganador de la Copa Colombia del año 2023.

Pese a que todos los hinchas están emocionados por este encuentro, hay quienes no están muy conformes con el rendimiento del equipo paisa, el cual perdió el último encuentro contra los embajadores el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot en la fecha de cuadrangulares.

¡Ganen hijueputas! ¡Pongan 🥚🥚 o si no pásenle la camiseta a la hinchada que esa sí que la hace respetar! pic.twitter.com/Zc6xa9l0wM — Nicolas Frias D. (@nicolas_frias99) November 15, 2023



Esto hizo que la concentración de Nacional en Bogotá viviera una noche movida por los aficionados, quienes llegaron hasta este lugar para reclamar a los directivos por las últimas movidas que han realizado en el equipo paisa, Con cánticos contra las directivas, las barras de Atlético Nacional pidió que los directivos del equipo renunciaran, ya que los resultados no son los esperados.

La manifestación va de la mano con las pasadas declaraciones de los aficionados, quienes habían anunciado que no irían al estadio hasta que las directivas no cumplieran con las promesas que habían realizado, Esto se ha evidenciado en los últimos encuentros, donde no se ha visto el Atanasio Girardot lleno, pese a la importancia de los encuentros deportivos.

Aunque hace algunos días, por medio de un comunicado a la opinión publicado, las barras habían anunciado que se haría una tregua con el fin de acompañar al equipo en los cuadrangulares y la final, parece que esto no se cumplirá del todo, ya que el pasado domingo no se les vio a muchos en las gradas.

Millonarios vs. Nacional

A las 8:00 p.m. empieza el encuentro deportivo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, el ganador de este encuentro deberá mantener el resultado en el próximo partido en Medellín con el fin de ser el ganador de la Copa Colombia BetPlay 2023.

El próximo encuentro es en el estadio Atanasio Girardot el 23 de noviembre a las 8:00 p.m. donde los embajadores van a jugar de visitantes y este será el último encuentro donde se va a definir al campeón del 2023.

