Los cuatro días del Festival Estéreo Picnic ya casi llegan y sabemos que muchas personas están ultimando detalles. Le tenemos todas las recomendaciones para que no lo tomen por sorpresa y planifique todos sus días.

El jueves es el día que más tiene rock y aunque Blink-182 no pudo venir a Colombia por la operación que tuvo Travis Barker en un dedo, aquí le contamos cuáles son los artistas que estarán en el escenario el primer día del picnic.

¿Qué artistas se presentan el jueves?

Escenario principal

La banda que lidera el jueves es Twenty One Pilots, se presentarán en el escenario Johnnie Walker a las 9:45. Se espera que la banda toque algunos de sus éxitos como ‘Stressed Out’, ‘Heathens’ y ‘Ride’.

En el escenario Johnnie Walker también estará The 1975 a las 8:30. La banda llega con la gira de su último álbum ‘Being Funny in a Foreign Language’ en el que incluyeron canciones como ‘I’m in love with you’, ‘Happiness’ y también se esperan clásicos como ‘Love it if we made it’, ‘Robbers’, ‘Somebody Else’ y ‘The Sound’.

La banda de rock alternativo, Wallows, también se presentará a las 6:30 en este escenario y Lika Nova a las 4:45, que vienen de su exitosa presentación abriendo para Imagine Dragons en el Coliseo Live.

Escenario Adidas

En este estará Llilli a las 4 de la tarde. A las 5:50 p.m. Mr. Bleat. Cigarretes after Sex se presentarán a las 7:30 p.m. A las 9:45 p.m. estará Sofi Tukker y a las 12:30 se presenta Tame Impala.

Escenario Banco de Bogotá

16:00 – 16:45: Ana Sanz

17:30 – 18:30 Juliana

19:30- 20:30: The Change

21:45 – 22:45: Melanie Martínez

02:00 – 03:00 Cut Copy

Escenario Flamin Hot

16:45 – 17:30 Higuita en Chanclas

18:30 – 19:30 ha$lopablito

20:30 – 21:30: Mitú

01:45 – 03:15: Purple Disco Machine

Club Budweiser