Google cambia su logo por primera vez en 10 años: así luce su nueva imagen

Google es, de manera indudable, una de las empresas más grandes en el área de tecnología. Esta organización ha sido capaz de marcar tendencia a nivel mundial, y tener una popularidad notable en su industria.

Millones de personas conocen Google en todo el mundo, e incluso, lo utilizan de manera diaria como su buscador predeterminado en la web.

Recientemente esta empresa sorprendió al revelar al mundo un cambio en su logo, por primera vez en 10 años, y aquí se lo mostramos.

Google se ha convertido en un sitio web legendario para la historia de la internet. Cada vez son más los internautas que han usado este buscador al menos 1 vez en su vida.

Sumado a esto, el gigante cibernético ha sabido ampliarse y expandir sus servicios en varias aplicaciones o redes sociales de gran importancia.

Drive, Gmail o incluso YouTube son algunas de ellas, en las que Google se ha convertido líder, y ha demostrado su poderío tecnológico.

Particularmente, esto ha servido para que la imagen corporativa de Google se haya convertido en un elemento de conocimiento mundial inolvidable.

Sin embargo, esto está muy cerca de cambiar, al menos de la manera en que la conocen millones de personas en el mundo.

Google reveló un cambio en su logo por primera vez desde 2015, cuando empezó a adoptar la colorida letra ‘G’ que todos conocemos de memoria.

Esto sorprendió a muchos, aunque, también decepcionó a otros, especialmente, a aquellos que esperaban un cambio drástico.

Google presentó su nueva imagen, y guarda, por supuesto la icónica G con una gama de colores similar a la que ya presentaba.

Aun así, el nuevo color de Google presenta un degradado, lo que lo diferencia de la imagen que se hizo conocida durante los últimos 10 años.

Esto desató varios memes, aunque, sin dudas, se trata de un cambio histórico tanto para el internet como para algunos servicios tecnológicos en general.

