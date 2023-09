El Roger Waters colombiano se roba la atención con sus presentaciones en TransMilenio

Archivado en: •

TransMilenio además de ser el transporte público más usado por los ciudadanos, también se convirtió en una de las alternativas de muchos ciudadanos para generar ganancias. A diario, a los articulados se suben varias personas que venden comida o artefactos y algunos que recolectan dinero al mostrar sus talentos.

Esto justamente se puede ver que un video que se compartió en redes a finales de agosto y ha tenido mucha popularidad. En este, hay un hombre que se hace pasar por Roger Waters y la forma en la que interpreta las canciones ha llamado la atención de los usuarios.

El Roger Waters de Colombia

Lejos de tener un parecido en su voz, el hombre decide subirse a los buses de TransMilenio con una guitarra acústica y un amplificador. El sujeto simula que está tocando la guitarra, pero varios usuarios aseguraron que no era verdad.

Además, pues en la canción lo que suena es una guitarra eléctrica y él está tocando una acústica. El hombre se volvió tendencia y a muchos les llamó la atención la pinta que tenía el hombre.

Ya está llegando Roger Waters! pic.twitter.com/893yjlPrsR — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) September 1, 2023

¿Cuándo se presenta Roger Waters en Bogotá?

Roger Waters estará con su gira de despedida ‘This Is Not A Drill’ por Colombia el próximo 5 de diciembre. El artista se presentará en el Coliseo Live y se espera que miles de fanáticos puedan acompañarlo en su última presentación.

En este show, Roger presentará varias de las canciones clásicas de Pink Floyd canciones clásicas de Pink Floyd y del artista, entre ellas: ‘Us & Them’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘Is This The Life We Really Want?’.

Las boletas estarán disponibles en TaquillaLive y estos son los precios que se manejarán: