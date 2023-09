Tiktoker da hacks para tener en cuenta en Transmilenio y se vuelve viral, ¿los conocía?

Archivado en: •

Transmilenio es el sistema de transporte más grande que tiene la capital del país, el cual llega a transportar a más de dos millones de pasajeros diarios. Más allá de su función como transporte masivo para los habitantes de la capital, Transmilenio ha sido el escenario de variadas y a menudo insólitas escenas, algunas de ellas cómicas y otras casi irreales, tanto en sus vagones como en sus estaciones.

Recientemente, se ha vuelto viral por medio de TikTok, un video en el que un usuario identificado como @femmeinflame compartió “las cosas que ha aprendido en 10 años usando Transmilenio”. Además, aprovechó para dar unas recomendaciones especiales para las personas que toman el sistema.

Según el usuario, la primera recomendación para tener en cuenta a la hora que cualquier persona se monte en el sistema es procurar irse en los primeros vagones, pues hay más chance de que los otros usuarios lo puedan socorrer en caso de una emergencia. Además, considera que “es más seguro que atrás”.

En la segunda recomendación, se refirió a las ventanas de los buses del sistema, de acuerdo con él: “esas ventanitas son mortales” pues ha sido testigo de cómo han robado celulares a otros usuarios por ese espacio, por lo que recomienda tener cuidado.

La tercera recomendación que hace el usuario es procurar sentarse en las sillas que dan contra el pasillo, pues de esta forma se puede evitar que lo arrinconen y llegado el caso, poder correr para buscar auxilio rápidamente.

La cuarta recomendación va enfocada a aquellas personas que se duermen en los buses del sistema, antes esto, el usuario dice: “si te gana el sueño, ponte la maleta y abrázala”. Además, recomienda tener especial cuidado con los bolsillos.

La quinta y última recomendación que hace el internauta es que las personas, cuando se encuentren en las estaciones o los portales, no se hagan muy al borde de las puertas, pues pueden ser empujadas por otros pasajeros e incluso tiradas al suelo.

El video se ha vuelto muy popular en la plataforma china y está cerca de alcanzar las 800 mil reproducciones. Por su parte, los internautas han aprovechado también para mostrar el lado divertido de un tema serio.

“Procura no usar tm, el mejor tip”, “Conclusión: no viajar en transmilenio”, “Qué estrés viajar en transmilenio”, “Llevar 2 celulares, 1 que no funcione y ese se lo dan al ladrón”, son algunos de los comentarios que se pueden observar en la publicación.

