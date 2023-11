Ciclista de Cali volvió a regañar a motociclistas que invaden ciclovía: “hay que respetar”

Archivado en: •

Hace un tiempo, en redes sociales se viralizó un video de un joven que regañó a varios motociclistas que estaban invadiendo el carril exclusivo para bicicletas. El ciclista no solo les llamó la atención a los conductores de las motos, sino que además los grabó para dejar en evidencia su imprudencia.

El hecho ocurrió en Cali y su protagonista, quien fue aplaudido en redes sociales, se llama Andrés. En ese momento, el joven se encontraba transitando por la ciclorruta cuando se dio cuenta de que detrás venía una larga fila de motociclistas, por lo que les llamó la atención y además les obstaculizó el paso.

Le puede interesar: Ciclista regañó a una fila de motociclistas que iban por la ciclorruta: “ando ofendido»

Ahora, unos meses después, el mismo ciclista volvió a viralizarse en redes sociales por cuenta de otro video en el que sucedió una escena similar. Esta vez, el joven iba junto a un compañero y presenciaron la misma problemática en la que varios motociclistas invadían el carril de las bicicletas.

Ciclista de Cali volvió a regañar a motociclistas

En el video, publicado por la cuenta de X ‘Colombia Oscura’, se ve cómo este par de jóvenes, indignados por la alta cantidad de motos que están invadiendo el carril de las bicicletas, deciden obstaculizar el paso de los motociclistas parándose justo en frente de ellos.

Al mismo tiempo que ambos jóvenes impiden el paso de los motociclistas están grabando la escena. En la primera parte del video, el joven se baja de la bicicleta y dice que se quedará ahí parado y solo permitirá el paso de las ciclas. Asimismo, le pide a los conductores de la moto que tomen su respectivo carril.

Mire también: Ciclista de Cali nos aclaró lo que realmente pasó en video viral: “tenía el ki elevado”

“Solo ciclas, nada de motos, mi hermano. Aquí me voy a quedar parado porque, a ver, vamos a respetar las ciclorrutas en Cali, mi hermano. Aquí me voy a quedar parado, usted verá qué hace, ñaño. Aquí me voy a quedar parado. Haga lo que tenga que hacer. Por eso te digo, haga lo que tenga que hacer, yo aquí me voy a quedar parado, no me voy a mover”, dice el ciclista en el video.

Luego, aparece su compañero quién también asume la misma postura del ciclista y dice que están “ofendidos”.

“Suavecito, bueno, mis papachos, nada de descontrol en la ciclorruta. No van a pasar. Aquí nadie va a pasar, aquí nadie va a pasar mi papá. No nos pagaron hoy en la empresa, no vamos a dejar pasar motos por las ciclorrutas. Solo carril de cicla. Devuélvase”, dice el compañero del ciclista.

Sin embargo, vale destacar que los jóvenes nunca se tornaron violentos. Incluso, los ciclistas aseguraron que hacen eso como ciudadanos que buscan hacer “respetar los espacios públicos”.

La ciclorruta me la respetás 😒 pic.twitter.com/gcgnHd8IgG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 27, 2023

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱