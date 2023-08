Charly García fue internado: esto es lo que se sabe de su salud

Archivado en: •

La salud de Charly García preocupa a sus fanáticos, luego de que se informara que fue internado. El artista estaría fuera de peligro, pero lo dejaron internado para hacerle unos chequeos.

Es muy poca la información que se conoce sobre lo que le sucedió al artista, quien dio la noticia de su hospitalización fue la presentadora y periodista Ángeles Balbiani en el programa Viva el Sábado.

Comentó que fue a una cita médica de rutina y decidieron dejarlo internado para hacerle ciertos estudios y esperar los resultados.

“Hoy fue Charly a hacerse unos estudios de rutina. La realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que lo acompaña a todos lados. Y, una vez que llegó al Instituto del Diagnóstico, decidieron dejarlo internado para hacer una cantidad de estudios. Y están a la espera de los resultados”, dijo la periodista.

Según comentó, si bien el artista está por fuera de peligro, los médicos no van a estar tranquilos hasta que vean los resultados de los exámenes que le hicieron.

“Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, aseguró.

La mujer aseguró que no se sabe cuál fue la razón por la que fue internado en el Instituto de Diagnostico y Tratamiento en Buenos Aires.