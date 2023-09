Los detalles que tal vez no vio en el video de ‘One More Time’ de Blink-182

Archivado en: •

Blink-182 lanzó el segundo sencillo de su esperado álbum ‘One More Time’. Con este, se marca el regreso de Tom DeLonge a la banda y la emotiva canción provocó melancolía en todos sus seguidores.

‘One More Time’ fue el segundo sencillo de noveno álbum estudio de la banda. La agrupación había dado varias pistas de la nueva música que iban a lanzar y varios fanáticos estaban bastante emocionados.

Este segundo sencillo se demoró un poco más de lo que pensaron los fanáticos. La banda lanzó ‘Edging’ en octubre del 2022, que fue el primer sencillo, con el que confirmaron que iban a hacer gira, habría un álbum y el regreso de Tom DeLonge.

Sin duda alguna, ‘One More Time’ fue aclamada por los fanáticos, además se trata de una de las más emotivas de la banda. En esta, cuentan la historia reciente de Blink-182 y el proceso que tuvieron para volver a unirse a hacer música y en su amistad.

En ‘One More Time’ hablan sobre lo que significó estar separados luego de que Tom DeLonge dejara la banda. Hacen referencia al cáncer de Mark Hoppus, que marcó a todos los integrantes y también el accidente de avión que tuvo Travis Barker.

El video oficial de ‘One More Time’ también fue bastante emotivo y recordaron varios de los momentos que han vivido durante la carrera. La grabación es bastante sencilla y tiene un solo fondo.

Sin embargo, en todo el video, la banda hace referencia a diferentes locaciones que han marcado su historia. Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge estaban en una habitación en la que se cambia el fondo.

El video inicia con el fondo de ‘Adam’s Song’, también ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again?’ y ‘Firts Date’, entre otras canciones.

Everyone who grew up on blink-182 is crying right now, but that’s ok. We’re in this together. 🥹❤️ pic.twitter.com/MybjxWSQOr

— blink-182 Italia (@blink182italia) September 21, 2023