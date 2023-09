Archivado en: •

Blink-182 por fin estrenó su nuevo repertorio, encabezado por ‘One More Time’, canción que hace un recorrido por la historia de la banda con su formación original, el resurgimiento de la agrupación gracias al regreso de Tom DeLonge, lo que se convierte en el primer lanzamiento de Blink en más de 10 años con Tom, Travis y Mark.

Desde el inicio de la expectativa, Blink ya se había adueñado del título ‘One More Time’, y aunque ya se habían conocido algunas filtraciones de los nuevos sonidos de la agrupación, era obligatorio ser y testigos del conteo regresivo al que nos sometió la banda para conocer, lo que en un principio, se sabía que sería solo ‘One More Time’.

Tiene que ver esto: ¡Por fin!! Blink-182 lanzó ‘One More Time’ y aquí está completa con todo y video oficial

Lo que muchos no esperaban es que ‘One More Time’ llegara acompañada de otro lanzamiento, su nombre es ‘More Than You Know’, canción que también hace parte del nuevo álbum de Blink-182.

Un golpe a la nostalgia

Sin duda el lanzamiento de ‘One More Time’ era una detonación de emociones gracias al regreso de la formación original de Blink-182, por esta razón, a través de su canal de YouTube, la banda programó el video oficial con un conteo regresivo que alargaba cada vez más las ganas de verlos de nuevo.

Como era de esperarse, Blink-182 no defraudó a sus fans, todo lo contrario: el video oficial de ‘One More Time’ fue un recorrido a los pasos que ha dado la banda durante su trayectoria musical, a lo que se han enfrentado sobre y lejos de los escenarios, para regresar una vez más a entregar la música que sus fans han esperado por tanto tiempo.

Tiene que ver esto: Así se ve la actriz nopor que apareció en portada de ‘Enema of the State’ de Blink-182

En redes sociales los fanáticos de Blink no dejaron pasar la oportunidad para reaccionar a la nostalgia que les genera ver de nuevo a Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus juntos.

The new blink-182 hits in allll the right ways pic.twitter.com/ZpVHtgdgHe — Ryan Snellings (RS25) (@rsnellings25) September 21, 2023

Me listening to One More Time by Blink-182 pic.twitter.com/81XfqdicCW — TheGodzillaDude🐝 (@TheGodzillaDude) September 21, 2023

Just saw Blink 182’s new song and video “One More Time” pic.twitter.com/YdhstaTK6v — Jae Starks🎙VPodcaster (@JaesunStarks) September 21, 2023