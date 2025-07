¿Da el salto a Europa? Este es el equipo por el que desearía ser fichado Richard Ríos

Richard Ríos ha sido uno de los colombianos más destacados en el balompié en los últimos años. El mediocampista del Palmeiras ha dado muestras claras de su talento dentro de la cancha, tanto con la Selección Colombia, como en sus clubes.

Justo de dicha manera se dio en el reciente Mundial de Clubes, donde el mediocampista fue uno de los más destacados, lo que le ganó el interés de varios clubes en Europa.

Algunos ya le han presentado su oferta formal al Palmeiras, pero, hay un destino en especial al que desea ir Richard Ríos, y aquí les contamos de cuál se trata.

Richard Ríos es, indudablemente, uno de los talentos con mayor potencial de Sudamérica. El colombiano ha brillado de forma notable, gracias a su ímpetu, y su calidad con el balón.

Desde la pasada Copa América, el mediocampista tuvo el interés de varios clubes, quienes incluso se acercaron al Palmeiras para negociar su fichaje.

Sin embargo, para aquel momento, no se pudo llegar a un acuerdo. Aun así, el interés se ha mantenido, e incluso esta vez su salida a Europa estaría más cerca.

En este caso, la Roma, el Benfica o el Nottingham Forest son solo algunos de los equipos que pretenden a Ríos, quien ya tendría su preferencia.

Puntualmente, Richard Ríos, según reveló Fabrizio Romano, periodista especialista en el mercado de fichajes, el jugador ya le habría dado el “sí” a uno de estos clubes.

🚨🇧🇷 EXCL: Zenit St Petersburg sent official bid for Richard Rios today worth €30m.



The player has rejected the proposal.



Rios said yes to AS Roma; no agreement Roma-Palmeiras yet as offer is €24m plus add ons, Brazilian club want €30m.



Benfica also approached his camp. 🦅 pic.twitter.com/JKKdWTvPaU