Aura Cristina Geithner se robó la atención en redes con pequeña faldita

Archivado en: •

Aura Cristina Geither dejó más de uno babeando babeando con un video en el que presume su belleza. La creadora de contenido descrestó con sus piernas, que son uno de sus mayores atractivos y ella lo sabe.

Le puede interesar: “Mejor que dos de 20”, le dicen a Aura Cristina Geithner por sexy video en bikini

“Tremendo bumper”, a Aida Cortés por atrevidas fotos poniendo su ‘durazno’ en primer plano

“Quisiera ser tu Peter Pan”, le dicen a Aida Cortés por su diminuto atuendo de Campanita

La actriz está acostumbrada a presumir su cuerpazo y ganarse cientos de halagos por parte de sus seguidores. Con su último video en Instagram no fue diferente y colocó a más de uno a suspirar.

En el video, Aura Cristina sale parada caminando hacía la cámara con un pequeño short blanco y le da el protagonismo a sus piernas. La actriz le coquetea a la cámara mientras hace una pequeña pasarela.

Los usuarios la llenaron de comentarios en los que resaltan su belleza como los siguientes: “eres divina”, “me encantas”, “todo lo que quiero en la vida”, “eres hermosa” y “quisiera estar contigo”.