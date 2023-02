“Como el vino”, le dicen a Aura Cristina Geithner movió sus caderas con pequeño short

Aura Cristina Geither subió la temperatura en redes sociales con un baile como el que solo ella sabe hace. La creadora de contenido descrestó con su tonificada figura y todos sus seguidores quedaron chorreando la baba.

La actriz está acostumbrada a presumir su increíble figura y siempre le llegan halagos por su figura. Con su último video en TikTok no fue diferente y influencer hizo un sensual baile.

En el video, Aura Cristina aparece moviendo su cadera mientras tiene puesto un short blanco y un croptop negro. Inclusive, a lo último realizó un movimiento rápido que dejó a muchos sudando frío.

Por eso, la mujer sale agradeciendo a todos sus seguidores por los supuestos halagos en los que dicen: “eres como el vino”, “me encantas” y “lo más sexy que hay”. Además, muchos le preguntaron su secreto para tener esa figura.

Los usuarios la llenaron de comentarios en los que resaltan su belleza como los siguientes: “me encantas, mujer”, “a pesar de su edad, está muy bien conservada”, “si te dijera lo que provocas en mí”, “espectacular” y “qué preciosa”.