The 1975 lanza ‘Part Of The Band’ y anuncia su nuevo disco

Luego de dos años sin presentarnos nueva música, la banda británica The 1975 nos sorprende con el lanzamiento de su sencillo ‘Part Of The Band’, que hará parte de ‘Being funny in a foreign language’, su quinto trabajo discográfico que será lanzado en octubre de este 2022.

Matthew Healy y compañía se preparan para iniciar una nueva era en su carrera artística y sin duda nos sorprenderán con los nuevos sonidos y letras que han incluido en el nuevo disco.

El nuevo trabajo discográfico de los británicos está siendo producido por Jack Antonoff, algo que nos da una señal de hacia dónde se dirige el grupo.

‘Part Of The Band’ suena muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, pero nos atrapa con sonidos indie rock con destellos de un característico pop.

Michelle Zauner, mejor conocida como Japanese Breakfast, también contribuyó (aunque sin créditos) con un par de coros en la canción, disponible en plataformas digitales.