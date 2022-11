Arctic Monkeys deleitó a los colombianos con una catedra de rock en Bogotá

Archivado en: •

El tan esperado 17 de noviembre llegó y los fanáticos de Arctic Monkeys pudieron disfrutar de su show en Bogotá. En medio del caos de la ciudad, la agrupación demostró una vez más toda su clase y estilo.

El Coliseo Live acogió a Arctic Monkeys y, una vez más, el escenario se llenó de críticas por la llegada y aún más por la salida. Aunque se implementó un protocolo para que las personas abandonaran el escenario, pero también hubo trancones y largas filas.

En su tercera visita a Bogotá, la banda reiteró todo el cariño que le tienen a sus fanáticos y dieron una cátedra de buena música.

Lucieron bien en el escenario

Arctic Monkeys salió al escenario aproximadamente a las 10 de la noche y por una hora y media recorrieron algunos de sus éxitos. La noche inició con ‘Sculptures of Anything Goes’ y un Alex Tuner en la guitarra que salió a comerse Bogotá.

Con una calidad impecable, el británico interpretó todas las canciones sin pelar una nota. Sin duda alguna, la actuación del cantante superó las expectativas y los integrantes impregnaron de una gran energía a todo el público.

La banda interpretó 21 canciones, entre ellas, algunos de sus más grandes éxitos. El Coliseo Live se unió en coro con canciones como ‘Why’d You Only Call Me When You’re High?’, ‘Arabella’, ‘Do I Wanna Know?’, y ‘505’.

Justo con este último tema, cuando todos pensaron que era el final , la banda volvió al salir al escenario e interpretó tres canciones más.

Pues, los británicos no podían terminar su presentación sin cantar ‘There’d Better Be a Mirrorball’, ‘R U Mine?’ y ‘Body Paint’.

Los trancones

El concierto fue todo un éxito y los fanáticos salieron felices de ver a la banda. Sin embargo, el Coliseo Live fue tendencia una vez más por el tumulto que se presentó a la salida.

Aunque se implementó un protocolo, también hubo acumulaciones de personas. Primero salieron plateas y luego graderías, pero se presentaron tumultos para llegar a los parqueaderos, tomar buses y en general salir de la 80.