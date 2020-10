Netflix revela las últimas imágenes de Chadwick Boseman y las lágrimas no se pueden contener

Luego de más de un mes de su muerte, Chadwick Boseman, el mítico actor que interpretó a Patera Negra y falleció como consecuencia de un avanzado cáncer de colon, le sigue dando herramientas al mundo para hablar sobre él y sobre su legado actoral.

Esta vez Netflix hace parte de la conversación tras revelar varias imágenes de una de sus últimas producciones cinematográficas; se trata de “Ma Rainey’s Black Bottom”, un drama basado en el musical de August Wilson y que en esta oportunidad es protagonizado por Chadwick y Viola Davis.

En entrevista con Denzel Washington, productor del largometraje y la cual fue realizada por la revista Entretaiment Weekly, para él y para Viola, la película tomará un significado totalmente diferente al esperado debido a la muerte del actor y particularmente por la experiencia del personaje dentro de la cinta… “Sabemos que el papel refleja la vida de Chadwick, pero si eso se omitiera, todavía reflejaría su vida de alguna forma, porque es el reflejo de la vida de cada negro afligido por ser un hombre negro”.

De acuerdo con la publicación realizada por la cuenta oficial de twitter de Netflix, la película se estrenará el próximo 18 de diciembre.

“Aquí está el primer vistazo a Viola Davis y Chadwick Boseman en MA RAINEY’S BLACK BOTTOM, basado en la premiada obra de August Wilson del director George C. Wolfe”.

