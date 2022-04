“Vuelve a aparece en cuadernos”, le dicen a Ana Sofía Henao por fotos en bikini

Archivado en: •

Ana Sofía Henao es una de las modelos favoritas de los colombianos. Todos sus seguidores siempre la recuerdan como una de las mujeres más hermosas y se lo hacen saber con todos los comentarios que le dejan en sus publicaciones.

La modelo subió la temperatura en Semana Santa y dejó ver que se está tomando un merecido descanso. En la publicación se muestra al natural, mientras posa con un bikini y presume su cuerpo por todos los ángulos.

La primera fotografía, enamoró a sus seguidores porque posa arrodillada en el piso, dejando que su rostro y abdomen se adueñen de toda la atención. En la segunda imagen posa de pie y muestra su retaguardia.

Además, la modelo hizo una reflexión para sus seguidores. En esta, habla un poco sobre la aceptación a su cuerpo y sobre las inseguridades que la han perseguido en su carrera.

“Diez años atrás no podía ni siquiera pensar que estaba bien subir fotos mías tal y como me veo en la vida real: sin maquillaje (nada de nada), con el pelo como me queda en la playa, sin una luz para que perfeccione la piel (…) Hoy las veo y me siento tan orgullosa de la mujer en la que me he convertido, con un proceso a cuestas que solo yo conozco”, escribió la modelo.

Luego de ver las imágenes, todos sus seguidores le dejaron cientos de comentarios en los que la llenaron de halagos como los siguientes: “Eres la mujer más linda de Colombia”, “mi modelo favorita”, “perfecta”, “cada día más hermosa” y “como siempre espectacular”.