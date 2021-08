“Colota”: Ana Lucía Domínguez presumió sus posaderas sin ningún filtro

En los últimos días, la actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su pepel en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, encabezó las tendencias de Instagram con una serie de instantáneas sin ningún tipo de retoque, según afirmó en el post.

En las tres imágenes, la celebridad de 37 años aparece usando un bikini negro con azul que deja al descubierto su pequeña cintura, sus piernas, sus caderas y sus glúteos, que sin duda se llevaron toda la atención de sus más de dos millones de seguidores.

“No filtro, no Photoshop. Así no más”, fue el texto con el que Domínguez acompañó el post que rápidamente superó los 90.000 ‘Me gusta’ y obtuvo miles de comentarios de famosos y fanáticos, quienes la llenaron de cumplidos.



Le puede interesar: Luly Bossa revela foto de su juventud y pone a más de uno a chorrear babas

“Uff, qué colota”, “Hermosa”, “Mi amor platónico”, “Mamacita”, “Buena nalga”, “Guapa”, “Quisiera ser ese árbol”, “Con o sin filtro, con maquillaje o sin maquillaje, eres un chim** de mujer”, son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer en la publicación que se viralizó en internet.

Mire acá las fotos reveladas por Ana Lucía Domínguez: