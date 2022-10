Viral: joven de 24 años ahora es rica gracias a OnlyFans

OnlyFans no deja de llamar la atención gracias a las experiencias que diferentes usuarias comparten en redes sociales y que logran ser virales. En esta oportunidad, una joven de 24 años, Lottie Moss, pasó de hacer sesiones de fotos para revistas a crear y administrar su propio contenido.

Desde inicios del 2021, la hermana de la reconocida modelo Kate Moss causó polémica por unirse a la plataforma de contenido para adultos, pero con el tiempo ha demostrado que tomó una gran decisión.

La joven anteriormente se había destacado en la industria del modelaje por trabajar con prestigiosas marcas, además por la influencia de su hermana, con quien peleó por un tiempo, pero luego le manifestó su apoyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lottie Moss (@lottiemossxo)

¿Qué contenido hace?

Para ella es importante dejar claro a todos los que consumen su contenido lo siguiente:

«No voy a tener sexo en directo, eso es lo único. No me avergüenzo de la gente que lo hace. Sólo que no es para mí», según contó el Heraldo de México.

Ella graba tres o cuatro veces por semana. Llegó a la plataforma luego de hablar con un amigo que empezó a tener algunos ingresos por ahí.

¿Por qué llegó ahí?

“Me sentía muy insegura. Era una chica joven que empezaba a trabajar como modelo a los 13 o 14 años y la gente de la industria me decía que tenía que perder peso para ser modelo. Llegué a comer una tostada al día”, contó Lottie Moss en el podcast ‘Call Her Daddy’.

¿Cuánto gana?

La mujer contó que al mes está recibiendo aproximadamente 365’ 354.800 de pesos colombianos.