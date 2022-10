Mujer de 70 años se volvió rica gracias a OnlyFans, vivió casi toda su vida en la pobreza

Archivado en: •

OnlyFans definitivamente se ha convertido en una plataforma que ha contribuido a que miles de personas en el mundo puedan recibir ingresos extras por subir contenido sexual a dicha red social.

Este fue el caso de Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años, que, desesperada por su situación económica, decidió abrir su propia cuenta de OnlyFans sin pensar en que su contenido sería un éxito.

En enero de 2020, la mujer se unió a la plataforma y en su primer mes recibió cerca de 140 millones de pesos, desde entonces su vida dio un giro de 180 grados y su situación económica actual es envidiable.

“Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que por fin encontré algo en lo que soy buena”, comentó en una entrevista al diario británico ‘Daily Star’.

Asimismo, la mujer expresó que nunca es tarde para encontrar una ocupación que “no solo llene el corazón, sino también los bolsillos”.

De secretaria a estrella de OnlyFans

La mujer trabajó gran parte de su vida como secretaria con un suelo que apenas le alcazaba para lo básico, por lo que la suma que ahora está recibiendo, por la cantidad de suscriptores que tiene en OnlyFans, difícilmente la hubiera podido conseguir.

Sin embargo, no todo ha sido ganancias, pues la mujer expresó que se ha tenido que enfrentar a fuertes críticas y rechazo por parte de otras mujeres que consideran que su ocupación no es un trabajo.

Lo más difícil fue tener que afrontar el rechazo de su propia familia, quien nunca estuvo de acuerdo con la decisión de Michelle de crear contenido erótico.

“Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, expresó Hardenbrook.