Video: le regalaron un oso de peluche con la voz de su esposa recién fallecida

Las pérdidas de los seres queridos siempre serán dolorosas, sobre todo cuando representan tanto en la vida como una madre, un padre, un abuelo, un hijo o una esposa. Por eso, la reacción de un hombre al recibir un obsequio que le recordó a su pareja recién fallecida conmovió a millones de internautas que volvieron viral la reacción del sujeto.

El videoclip fue publicado en Tiktok por la usuaria identificada como Claudia Yukari, una joven que movió fibras luego de grabar a su tío recibiendo una sorpresa muy especial por parte de sus familiares, una comida de cumpleaños.

En el videoclip se aprecia al señor bastante emocionado en medio de su celebración, cuando uno de sus familiares le entrega una bolsa de regalo. El hombre, sin saber qué le esperaba, nunca se imaginó que el obsequio lo iba a conmover tanto.

Cuando el tío de Claudia abrió su regalo se encontró con un oso de peluche, algo inusual que le regalen a un hombre mayor.

Un poco contrariado con su regalo, al señor le piden que le apriete el pecho y escuche lo que dice. Al poner su oído en el peluche, el hombre escucha la voz de su esposa que falleció hace tan solo un mes, por lo que inmediatamente rompe en llanto y se aproxima a abrazar a sus familiares.

La grabación rápidamente se volvió viral y ya suma más de 15 millones de reproducciones. Los comentarios no se hicieron esperar y los internautas expresaron sus condolencias a la usuaria.

“Llorando por desconocidos pero que hermoso regalo”, “Tan a gusto estaba riéndome con los otros vídeos y me aparece este vídeo y termine con un nudo en la garganta, fuerza bro” y “se me partió el alma, un abrazo fuerte señor, no hay palabras”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.