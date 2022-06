Video: Gene Simmons de KISS sigue maquillándose solo a sus 72 años

Archivado en: • •

La legendaria banda de rock Kiss se encuentra realizando diferentes conciertos de su gira mundial y de despedida ‘End of the Road’, que ya tuvimos el placer de vivir en Bogotá, Colombia.

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve al bajista y uno de los cantantes de la banda, Gene Simmons, maquillarse solo para salir a tocar al escenario el pasado 7 de junio en el AccorHotels Arena en París, Francia.

El video del artista maquillándose solo a sus 72 años hace parte de un reportaje que la periodista Sarah Abo realizó para el programa australiano ’60 Minutes’, en el que el bajista y el vocalista Paul Stanley la invitaron para que viviera cómo se prepara la banda para cada uno de los conciertos de su gira.

Ver a Simmons maquillarse solo a sus 72 años ha sorprendido a sus fanáticos, que pensaban que tenían un equipo que los maquillaba.

Tommy Thayer, guitarrista de la banda, se refirió en el 2021 sobre sus rituales de maquillaje antes de salir a dar los conciertos: “Esa es la pregunta número 1 que se hace todo el mundo. En realidad, cuando tenía 12-13 años, para Halloween, me puse el maquillaje de Kiss, así que estoy muy entrenado en ello. Pero normalmente tardo una hora en ponérmelo, le dedicamos un par de horas. Cuando nos preparamos cada noche, eso es lo bueno, que toca la transición de maquillarse y prepararse, lo hacemos todos juntos en una habitación. Escuchamos música, y eso es genial. No me imagino no hacer eso cada noche y la transición a Kiss”.

As soon as the war paint goes on, @genesimmons and @PaulStanleyLive’s alter egos come out. Even though they’re now in their 70s, they’re still something to behold up close. #60Mins pic.twitter.com/TXfSF756jc

— 60 Minutes Australia (@60Mins) June 12, 2022