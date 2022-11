Valiente nivel: sacó a escobazos a un cocodrilo de su casa

Archivado en: •

Es normal que en las viviendas se encuentren algunas plagas o insectos que asechan la tranquilidad de quienes conviven en la casa. Pues cucarachas, moscos, insectos o incluso ratas, hacen parte de los animales con los que algunas personas han tenido que lidiar en el lugar en donde viven.

Vale aclarar que animales de gran magnitud no suelen interrumpir la tranquilidad de las personas en las viviendas. Sin embargo, en redes sociales empezó a circular un video en el que una mujer se ve obligada a sacar a ‘escobazos’ a un cocodrilo que pasea por la sala de su casa.

El video, que fue compartido en Facebook y que ya alcanzó más de 3 millones de reproducciones, se ve como la mujer ‘lucha’ por sacar al animal de su casa, mientras este intenta esconderse debajo de los muebles de la sala.

La mujer coge una escoba y lo va guiando hasta que finalmente encuentra la salida. Sin embargo, antes de esto, el cocodrilo camina muy tranquilamente por toda la sala y la mujer no parece estar asustada en lo absoluto.

Además, la mujer no estaba sola, pues detrás de ella se ve a un pequeño perro, al parecer de raza chihuahua, que comienza a ladrarle al reptil para ayudarle a su ama ahuyentar al cocodrilo.

Según lo que se lee en la descripción de la publicación del video, el hecho ocurrió en Tabasco, México.

“Un día normal en Tabasco”, se lee en la descripción del video.

Como era de esperarse, el extraño suceso se viralizó rápidamente en redes sociales y miles de internautas comentaron la publicación exaltando la “valentía” de la mujer.

“Personajes a los que el diablo les tiene miedo”, “Yo con una rata me pongo loca y la doña hasta lo despide con amor”, o “y le dice»ya todo el día te pasaste aquí hasta mañana si dios quiere” yo me desmayo y al reaccionar ya no reaccionó por qué me ha tragado coco!”, son algunos de los comentarios que se logran leer en la publicación.