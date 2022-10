Revelan cómo es el rostro de las hormigas y parecen sacadas de una película de terror

Las películas infantiles nos pintaron a las hormigas como unos insectos con unos rostros tiernos, para resaltar la importancia que tienen en el ecosistema. Sin embargo, la forma en que las recrearon está lejos de la realidad.

El fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas participó en un concurso de fotografía con una imagen que sorprendió a muchos. Se trata del rostro en primer plano de una hormiga, que parece sacado de una película de miedo.

Aunque el hombre no ganó el concurso con esta imagen, sí estuvo dentro de las más destacadas, al revelar el verdadero rostro de los insectos. En la foto, colocó la hormiga en un microscopio y por eso logró hacer el zoom.

Muchas personas quedaron sorprendidas con el rostro del insecto y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Todo, porque las hormigas parecen ser bastante terroríficas y según explicaron, es por un efecto visual.

En la imagen, se ven dos círculos rojos y las personas pensaron que esto eran los ojos. Sin embargo, explicaron que no es así, porque son las bases de las antenas, pues los ojos no se pueden ver en la imagen, ya que están ubicado más atrás en el rostro del insecto.

El fotógrafo explicó que no piensa que se trate de una imagen con mucho mérito, ya que lo hizo en un momento en el que estaba aburrido. Comentó que vive en una zona boscosa y colocó al insecto en el microscopio.

«Siempre busco los detalles, las sombras y los rincones que no se ven. El principal objetivo de la fotografía es ser un descubridor», dijo a Insider.

Aseguró que ya está acostumbrado a ver de cerca los rostros de todos los insectos, pues lo ha hecho durante mucho tiempo. Además, dijo que lo fascinan “los milagros desconocidos debajo de nuestros pies”.

Esta es la fotografía de la hormiga:

Rápidamente la imagen se volvió tendencia y muchas personas mencionaron que estaban sorprendidos por el verdadero rostro que tienen las hormigas. También, como era de esperarse, hicieron varios memes como los siguientes.

No es una hormiga. Es el profesor de proyectos en tu primer año. pic.twitter.com/DnSS9d02pD

pienso darle like a la hormiga terrorìfica cada vez que aparezca en mi muro de twitter porque a mì me enseñaron que hay que compartir y si yo no puedo dormir vosotros tampoco https://t.co/YVkykReGCa

— Valeria Castro (@Noval33t) October 24, 2022