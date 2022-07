“Una Colombia más humana no se construye debajo de las cobijas”: el ‘despertador’ de Petro

Archivado en: •

El pasado 19 de junio los colombianos eligieron al líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro, como el nuevo presidente del país.

Por medio de las redes sociales, el presidente electo realizó una campaña con los jóvenes que le salió muy bien y generó una conexión más cercana. Cada vez que una persona les escribía a sus diferentes cuentas, el político le respondía de la manera más cordial y terminaba el mensaje con un “te quiero mucho”.

Entre los seguidores del político existen imitadores que han realizado audios con su voz, los cuales se han vuelto virales en las redes sociales y han sacado más de una carcajada.

Uno de los audios que más ha generado revuelo en redes es el del ‘Despertador de Petro’, que varios de sus seguidores han usado como alarma.

El audio dice: «Buenos días, recuerda que te quiero mucho y que una Colombia más humana no se construye debajo de las cobijas. No quiero expropiarte esas almohadas. No dejes que las mafias de Morfeo se apoderen de tus ganas de trabajar».