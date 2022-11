Por poco y le ponen una multa: ni el ‘Transformer colombiano’ se salvó de la Policía

Archivado en: •

Detrás del reconocido ‘Transformer colombiano’ está Luis Cruz, un hombre humilde que trabaja en los semáforos de Bogotá con sus disfraces de la película ‘Transformers’, pues desde hace más de 10 años, Cruz sale a las calles para ganarse la vida y mantener a su familia.

Sin embargo, al ser un trabajo ‘informal’, que se lleva a cabo en zonas públicas, el hombre se ha tenido que enfrentar a varios líos, en especial, con agentes de la Policía quiénes, en varias ocasiones, han intentado interrumpir su labor.

En esta oportunidad, el Transformer colombiano’ compartió, en su cuenta de Instagram donde suma más de mil seguidores, que tuvo un inconveniente con la Policía, pues varios patrulleros llegaron a su punto de trabajo en el barrio Ciudad Jardín para obligarlo a retirarse, con la advertencia de que si no lo hacía podrían multarlo.

“¿Qué mal hago? Me dicen que fomento la delincuencia y que no puedo trabajar. Me disfrazo con mis ‘Transformers’, hago un ‘show’ con mi hijo y la Policía me amenaza con un comparendo si no me voy. Hoy me destrozaron el corazón, me rebajaron a delincuente”, expresó el hombre en su cuenta de Instagram.

En el video, que compartió el hombre en sus redes, se ve cómo uno de los agentes de Policía le dice que es necesario que se vaya de aquel lugar porque los vecinos estarían incomodos con la presencia de él.

Ante esto, el hombre expresó que lleva años trabajando en aquel lugar y que nunca había recibido quejas por parte de los vecinos del lugar pues, por el contrario, le piden fotos.

Policías recibieron críticas por lío con el ‘Transformer colombiano’

Ante el video que compartió Luis en redes, los comentarios y reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, quienes, en su gran mayoría, criticaron el actuar de los Policías al expresar que el hombre no estaba haciendo nada malo.

“A eso mandan la policía en Bogotá, a perseguir al que trabaja porque a ese si lo pueden controlar…con la delincuencia les queda difícil”, “increíble y los ladrones felices atacando y los policías felices no dejando trabajar”, “Cómo raro en ellos, el que trabaja es perseguido”, “Que mal amigo, si no le haces daño a nadie, es injusto esto”, » Ahí están pintados esos Policías”, fueron algunos de los comentarios.