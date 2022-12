Todos se rindieron ante él: la genialidad de Messi en el tercer gol de Argentina  

Archivado en: • •

Lionel Messi ha sido el jugador más determinante para Argentina en este Mundial y en el partido ante Croacia no fue diferente. El capitán corrió en todo el encuentro y marcó la diferencia en las jugadas que le dieron la clasificación a la ‘albiceleste’.

En redes sociales, muchos usuarios resaltaron el juego de Lionel y lo importante que ha sido para Argentina. En el partido ante Croacia, una vez demostró que puede que los años pasen, pero él sigue intacto.

Messi convirtió el primer gol de la ‘albiceleste’, desde el punto penal. Con el marcador a su favor, Argentina inició a tomar confianza y rápidamente llegó la segunda anotación de Julián Álvarez, en un contragolpe y luego de correr desde mitad de cancha con el balón.

El tercer gol llegó en el segundo tiempo y Lionel Messi fue decisivo y determinante en esta jugada. El 10 recibió el balón cerca de la mitad de la cancha.

Corrió hasta el borde del área, aguantando la presión de Gvardiol, sostuvo la pelota, se sacó al croata y avanzó un poco más para hacerle el pase a Julián Álvarez.

