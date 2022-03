The White Stripes se convierten en figuras Funko Pop!

Archivado en: •

The White Stripes, conformada por Jack y Meg White, es una de las bandas rock más populares del mundo de la música, que, aunque ya no está junta, sigue teniendo millones de fanáticos alrededor del mundo.

Los interpretes de la icónica ‘Seven Nation Army’ siguen siendo muy queridos por el público, motivo por el cual la compañía de figuras coleccionables Funko Pop! lanzará un set de los artistas cuando presentaron su cuarto trabajo discográfico ‘Elephant’ (2003), que contiene las canciones ‘Seven Nation Army’, ‘I Just Don’t Know What to Do with Myself’, ‘The Hardest Button to Button’ y ‘There’s No Home for You Here’.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jack White anunció el lanzamiento de las figuras:

“¡Presentando el set de @thewhitestripes ‘Elephant’ @originalfunko! Ahora puedes tenerlos de verdad en tu bolsillo (o expuestos en cualquier sitio)”.

Las personas interesadas en adquirir las figuras coleccionables de The White Stripes pueden hacerlo en la tienda web de Third Man Records.