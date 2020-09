Lenny Kravitz compartió su número personal y enloqueció a sus fanáticos

El pasado 26 de septiembre, el reconocido cantante Lenny Kravitz realizó una publicación en Twitter con la que dejó a todos sus fanáticos sorprendidos. Allí, compartió un número de teléfono para que todos sus seguidores le escribieran y él mismo pudiera contestarles.

“Hola a todos. Espero que todos estén aguantando. Vengo porque me encantaría tener una línea de comunicación más directa para que podamos compartir y estar un poco más cerca en este mundo cambiante. Les voy a dar mi número e intentaré responderle a la mayoría de ustedes. Sigamos dejando que el amor gobierne mientras que enfrentamos los desafíos. Les hablo pronto. Paz”, declara Lenny Kravitz en el video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Muchos internautas comentaron la publicación del cantante; algunos esperanzados en que Kravitz les contestara, otros aplaudiendo la forma en cómo el artista ayuda a sus fanáticos a desconectarse por un rato de la difícil situación que está viviendo el mundo; y otros criticando el detalle, afirmando que él no sería la persona encargada de responder, sino que alguien más lo haría por él.

Text me at +1 305-526-4614. I’ll be answering as many of you as I can. Talk to you soon. Let love rule. pic.twitter.com/tl48275u1O

— Lenny Kravitz (@LennyKravitz) September 26, 2020