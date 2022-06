Slash revela cuáles son sus 4 cantantes favoritos de toda la historia

Archivado en: •

Saul Hudson, mejor conocido como Slash, es uno de los guitarristas más populares del mundo del rock. Su trayectoria de más de 40 años ha hecho que trabaje de la mano de grandes artistas como Axl Rose, Myles Kennedy y Scott Weiland.

A pesar de la gran trayectoria del guitarrista, él también tiene ídolos en la música y durante una conversación con la revista Forbes reveló cuáles son sus cuatro cantantes favoritos de la historia.

“Tendría que dárselo a Mick Jagger y James Brown. Sé que están muy relacionados, pero esos dos tipos estaban muy comprometidos. Y luego Michael Jackson. Axl es uno de los mejores frontman de todos los tiempos también. Están tan comprometidos con el espectáculo y son tan conscientes de lo importante que es esa dinámica”, aseguró el músico, que en varias ocasiones se ha referido a la admiración que siente por cada uno de los artistas que nombró.

“Desde el primer día todo eran los Stones, The Yardbirds, Cream y los Kinks. Y tengo que incluir a The Moody Blues porque tuvieron un efecto bastante extraño en mí. Luego, cuando me mudé a Estados Unidos, todo eran grupos como The Doors. A mi madre le gustaba mucha música ecléctica, desde Phoebe Snow hasta The Commodores, pasando por David Bowie y Led Zeppelin. Mis padres estaban en el negocio de la música, así que estuve rodeado de ella 24⁄7″, reveló en el pasado el guitarrista, motivo por el cual no es rara su admiración por Mick Jagger.

Recordemos que el guitarrista ha colaborado con grandes artistas, incluido el ‘Rey del Pop’, a quien considera uno de sus cantantes favoritos.

“Al principio, fue una llamada telefónica de mi representante en la que me dijo: ‘Michael está intentando ponerse en contacto contigo’. Así que le llamé y quería que tocara en ‘Dangerous’. Hicimos una cita. Fui a la fábrica de discos de Hollywood y él estaba allí con Brooke Shields. Fue muy surrealista. Eran dos personas con las que, en cierto modo, había crecido. Así que salimos durante dos minutos y se fueron a cenar y me dejaron con esta canción. Yo hice lo mío, a él le gustó mucho y después me preguntó si me interesaba hacer esto o aquello. Hice algunos shows aquí y allá y fue divertido porque él era un profesional. Era un maldito talento desde lo alto. Eso era lo principal: era tan increíblemente fluido musicalmente. Era un placer estar con él”, reveló el artista a Kerrang cuando le preguntaron sobre la colaboración con el fallecido cantante.