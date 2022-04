Pink Floyd lanza una nueva canción en 28 años en beneficio de Ucrania

Archivado en: •

Después de 28 años, Pink Floyd se ha reunido para lanzar una nueva canción con la que busca ayudar a la población de Ucrania en medio del conflicto con Rusia.

‘Hey Hey Rise Up‘, nombre de la canción, cuenta con David Gilmour y Nick Mason. En la voz principal está el ucraniano Andriy Khlyvnyuk, quien hace parte del grupo BoomBox.

El tema, grabado el pasado 30 de marzo, utiliza la voz de Andriy tomada de su publicación de Instagram cantando en la plaza Sofiyskaya de Kiev.

La canción que interpreta es ‘The Red Viburnum In The Meadow‘ una conmovedora obra de protesta ucraniana escrita durante la primera guerra mundial que se ha repetido en todo el mundo durante el último mes en protesta por la invasión rusa.

“Nosotros, como tantos, hemos estado sintiendo la furia y la frustración de este vil acto de un país independiente, pacífico y democrático que es invadido y cuyo pueblo es asesinado por una de las principales potencias mundiales”, expresó Gilmour, quien además tiene una nuera y nietos ucranianos.

Sobre la canción, la banda espera que reciba un amplio apoyo ya que los fondos recaudados por las reproducciones serán donados al pueblo de Ucrania.