Machine Gun Kelly, Travis Barker y Bring Me The Horizon estrenan canción

A pocos días de tenerlo en el Festival Estéreo Picnic, Machine Gun Kelly sorprende a sus fanáticos con el lanzamiento de ‘Maybe’ junto a Bring Me The Horizon.

Nile Rodgers revela en Radioacktiva el éxito detrás de ‘Let’s Dance’

La canción viene con un adelanto de su próximo video musical. Este tema es un adelanto de Mainstream Sellout, el próximo álbum de Machine Gun Kelly, el cual será lanzado este 25 de marzo, tan solo dos días antes de su presentación en el Picnic.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de the Blonde Don (@machinegunkelly)

Tracklist de Mainstream Sellout:

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne

13. fake love don’t last feat. iann dior

14. die in california feat. Gunna & Young Thug

15. sid & nancy

16. twin flame