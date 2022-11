Mujer convenció a un ladrón de no robarle el celular en Bogotá; le tocó ‘hablar ñero’

Archivado en: •

La inseguridad en Bogotá hace que todos los días los internautas narren sus experiencias ya sea por atracos, abusos o agresiones. Las calles de la capital se han convertido en un foco de delincuencia donde todos los días vemos casos insólitos.

Una mujer, cansada de los ladrones de Bogotá, narró en su cuenta de Tiktok cómo convenció a un ladrón para que este no la robara. La usuaria Manu Sarmiento inicialmente contó a sus seguidores que tres meses antes del suceso, se encontraba en la portería de su conjunto residencial cuando pasaron unos sujetos en una motocicleta y le raparon el celular.

Luego de eso, la usuaria compró un nuevo móvil, pero tan solo 3 meses después de haber sido víctima de robo, narró que un ladrón la abordó en la calle 85 con autopista, al norte de Bogotá.

Según contó Sarmiento, el sujeto la agarró por un brazo y le puso un arma cortopunzante en el abdomen. La mujer aterrorizada, aseguró que no pensó ni siquiera en su vida sino en una forma para evitar que este le volviera a robar el celular.

“Yo dije: me acabo de comprar un maldito celular y ya me lo van a robar otra vez. Entonces apenas pensé eso, yo le dije al ladrón: Uy no ñero, pero de verdad es que venga le digo… De verdad yo empecé a hablar por empatizar. No es clasismo, es estrategia. Entonces yo utilizando todos los poderes que me dejó mi infancia en Suba, empecé a parlarme al man y le dije como: noo parce, se lo juro, le doy lo que quiera pero no me toque el bicho (o sea el celular)”, comentó la joven.

No obstante, la mujer narró que el sujeto insistía en que le diera el celular o la iba a chuzar. Sin embargo, para fortuna de la mujer, el tipo cedió y le dijo: “Bueno, pase la billetera y yo breve”. Al final la mujer también salvó sus documentos y solo le dio al ladrón el dinero que cargaba en la billetera. “Este man tan querido, es que uno en Bogotá le agradece a los ladrones por no robarlo”, sentenció la usuaria.