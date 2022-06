Petro y Uribe: Oleada de memes por anuncio de reunión entre los políticos

Archivado en: •

El pasado 23 de junio, el presidente electo Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez recibieron las credenciales de la Registraduría que los certifican como mandatarios para el periodo 2022-2026.

Durante el evento, el candidato del Pacto Histórico invitó al expresidente Álvaro Uribe a tener una reunión y hablar sobre Colombia: “Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”.

En la mañana del 24 de junio, el líder del Centro Democrático y representante de la derecha colombiana trinó que aceptaba la invitación: “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Mire También:

Frente a la respuesta positiva de Uribe, Petro le dio la bienvenida a la “era del diálogo, que es la base de toda humanidad”.

Como era de esperarse, la reunión entre los dos políticos, que durante décadas han mostrado las diferencias que tienen, sorprendió mucho a sus seguidores, que reaccionaron de formas divididas: unos apoyando y otros rechazando la unión.

Los usuarios en redes sociales también reaccionaron a la reunión de los políticos al mejor estilo: con memes.

Resumen de la reunión entre Petro e Ivan Duque pic.twitter.com/DoKXFnsjlS — Orlando Deavila Pertuz (@OrlandoDeavilaP) June 24, 2022

Se filtra foto del encuentro entre Petro y Uribe pic.twitter.com/Fzqvw2hwe0 — alejandro (@alejopinedo_) June 24, 2022

¿Y sí Petro quiere hacerle la encerrona a Uribe para esto? pic.twitter.com/317nX0qcCs — Spike Spiegel (@ElliotAldersonD) June 24, 2022

Uribe y petro reunidos inmediatamente los Colombianos …. pic.twitter.com/Sn0MgfZHpt — Carlos (@charliecarlos07) June 24, 2022