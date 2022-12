Periodista deportivo se hizo a Ronaldo en el cabello, pero la figura quedó ‘rarita’

Archivado en: • •

La fiebre futbolista en pleno Mundial de Qatar 2022 no para, pues millones de fanáticos en todo el mundo no dejan de hacer ‘locuras’ por su equipo o jugador favorito de fútbol y de esto no se salvó el reconocido periodista deportivo Eduardo Luis López, quién en plena competencia decidió hacerse un exótico corte de cabello.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el narrador de Win Sports subió unos videos expresando que tenía el cabello largo y que debía cortárselo, esto, mientras está en suelo qatarí cubriendo la Copa Mundo.

De igual manera, López aprovechó el momento para señalar que quien le hizo el corte en Qatar fue un barbero antioqueño que se encarga de peluquear a los jugadores de la selección de Estados Unidos.

“Parceros, vean lo que me encontré acá en Qatar. Vamos a hacer algo original. El parcero hace su historia con la selección de U.S.A. Hoy nos hicimos una locura de corte. Les va a gustar”, expresó el periodista en las historias de Instagram.

Sin embargo, lejos de ser un peluqueado casual, Eduardo Luis optó por algo un poco más arriesgado y mostró el resultado en plena emisión en vivo desde Qatar.

El exótico corte de cabello de Eduardo Luis

El periodista de Win Sports decidió mostrar el resultado final de su nuevo look en medio de una trasmisión en vivo del programa ‘Saque Largo’. Pues haciendo el particular sonido de Cristiano Ronaldo y poniéndose de espaldas, Eduardo Luis mostró que se hizo la silueta de ‘El Bicho’ en su cabello.

El video, publicado por la cuenta oficial de Twitter del programa de Win Sports, se aprecia al locutor muy emocionado y orgulloso de su nuevo corte. Pues, vale recordar, que el periodista nunca ha escondido su afición por el astro del fútbol Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el autentico corte del periodista generó toda clase de reacciones entre los internautas quienes no perdieron la oportunidad de burlarse con divertidos memes.

