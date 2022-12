¿No traía cucos? Demi Rose despierta la curiosidad de sus fans con extraño vestido

Demi Rose, la famosa modelo británica se ha convertido en una de las mujeres más cotizadas al rededor del mundo por su erótico contenido con el que siempre se roba las de un suspiro.

La británica a destacado en redes sociales por su angelical rostro y sus pronuncias curvas, de hecho es considerada modelo ‘curvy’ por sus enormes y voluptuosos atributos.

La modelo ha alcanzado la fama en redes sociales por mostrarse de una manera muy sensual, lo que provoca que sus fanáticos permanezcan pegados a la pantalla pendientes de cada nueva publicación.

La joven tuvo tanto alcance en redes sociales y una buena acogida por los amantes de este tipo de fotografías que no dudo en crear su propia cuenta de OnlyFans.

Sus seguidores no tardaron en pagar la suscripción para acceder al contenido exclusivo de la modelo británica quien también se ha desempeñado como DJ hace varios años atrás.

Recientemente, logró impactar entre sus seguidores por su ajustado atuendo, dejando ver más de la cuenta, pues dejó ver su retaguardia en primer plano despertando la curiosidad.

La pregunta más frecuente es ¿trae o no cucos? Pues aunque la modelo no respondió, los mismos usuarios se respondían entre ellos, algunos asegurando que por no traía.

Por otra parte, no faltaron los internautas que la llenaron con toda clase de elogios en la publicación.

“Eres demasiado hermosa”, “una mamacita”, “Demi eres mi favorita”, “ay, esa mujer me vuelve loco”, “ujuuum con ese regalo me conformo esta navidad”, se lee en los comentarios.